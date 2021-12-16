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خلال استقباله لقيادة الشرطة القضائية..

النائب العام: أفراد الشرطة القضائية حراس العدالة وأمناء على الحقوق

16 كانون أول / ديسمبر 2021 02:07

النائب العام: أفراد الشرطة القضائية حراس العدالة وأمناء على الحقوق
النائب العام: أفراد الشرطة القضائية حراس العدالة وأمناء على الحقوق

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه وبحضور رئيس ديوانه المستشار محمد مراد، قيادة الشرطة القضائية ممثلةً بالعميد د. وئام مطر، ولفيف من قيادة وضباط الإدارة؛ لتهنئة سيادته بالمنصب الجديد.


ورحب المستشار النحال بالوفد الزائر، وأثنى على جهود قيادة وأفراد الشرطة القضائية، والدور الريادي لهم في حماية الحقوق والحريات، وإرساء دعائم العدالة، وسرعة تنفيذ الأوامر القضائية، التي تُحقق العدالة والأمن والسِّلم المجتمعي.

وأكد على هيبة المؤسسة القضائية والأمنية، والتي تنطلق من نصرة الضعفاء، وبسط الأمن، وسيادة القانون، والأخذ على يد كل من ينتهك أحكام القانون ويتعدّى على حقوق وحريات المواطنين، مشيراً إلى عِظَم مسؤوليتها؛ لِتَماسِها المباشر مع المواطن في كافة المواقع.
 

267641660_5323932814301155_3474457008871578171_n النائب العام: أفراد الشرطة القضائية حراس العدالة وأمناء على الحقوق
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