"المعابر" تفتتح محطة تحلية مياه لخدمة المسافرين بمعبر رفح

رفح- الرأي

افتتحت هيئة المعابر والحدود، محطة تحلية للمياه لخدمة جمهور المسافرين والزوار وجميع العاملين في معبر رفح البري.

وجرى الافتتاح بحضور عميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود، ومساعده العقيد ناصر أبو ناصر، والعقيد ناجي صيام مدير معبر رفح، وعدد من المدراء والضباط والعاملين في المعابر.

وجاء المشروع برعاية مؤسسة فيفا فلسطين ماليزيا، والذي حضر ممثلًا عنها مدير مكتب جمعية غزي دستك المهندس هاني ثريا.

ويأتي هذا المشروع ضمن عددًا من المشاريع لتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة من هيئة المعابر والحدود للمسافرين في كلا الاتجاهين.