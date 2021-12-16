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خلال اجتماعها بمباحث السياحة والآثار..

نيابة المؤسسات وجرائم الأموال تؤكد على متابعة الأماكن الأثرية

16 كانون أول / ديسمبر 2021 02:29

نيابة المؤسسات وجرائم الأموال تؤكد على متابعة الأماكن الأثرية والحفاظ عليها
نيابة المؤسسات وجرائم الأموال تؤكد على متابعة الأماكن الأثرية والحفاظ عليها

غزة- الرأي

عقدت نيابة المؤسسات وجرائم الأموال ممثلةَ برئيسها المستشار مؤنس حمودة، بحضور عضوي  النيابة معين التري، و أشرف أبو سيدو، اجتماعاً بمقر سرايا النيابات المتخصصة، مع دائرة مباحث السياحة الأثار، ضم مدير مباحث السياحة والآثار المقدم مازن ساق الله، ومدير دائرة غزة بالسياحة والآثار الرائد محمد الدحدوح، ومفتش التحقيق النقيب بلال أبو العطا. 

وأكد الأطراف خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون والشراكة لتحقيق العدالة، والسرعة في إنجاز التكليفات الصادرة عن النيابة العامة، ومتابعة الإشراف على الأماكن الأثرية والسياحية؛ لتحقيق الأمن والمحافظة على المقدرات العامة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تفعيل التعاون والشراكة مع جهات إنفاذ القانون، وتذليل العقبات والإشكاليات التي تعترض العمل؛ للنهوض بمنظومة العدالة الجنائية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

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