تفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة القطرية

غزة- الرأي:

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلنت سابقًا أنها وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستصرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وستقدم المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وستتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.

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