الباز يتفقد الأرض المخصصة لمشروع الاسكان المصري شمال القطاع

غزة- الرأي:

أجرى رئيس سلطة الاراضي المستشار د. عماد الباز برفقة م. حسن السرحي مدير عام الادارة العامة لأملاك الحكومة جولة تفقدية للأرض المخصصة لإقامة مشروع الاسكان المصري في شمال غرب قطاع غزة فيما تسمى بمنطقة المدرسة الامريكية حيث اطلع رئيس سلطة الاراضي على التعديات الموجودة في المكان وطبيعتها وذلك لمتابعة ازالتها واخلاء المكان لتنفيذ المشروع .

كما ناقش رئيس سلطة الاراضي خلال الجولة اليات تعويض المواطنين عن أراضيهم الخاصة " الطابو " الواقعة ضمن حدود المشروع .

وقد أكد د. الباز على أهمية اقامة مشاريع اسكانية في قطاع غزة في ظل الازدحام السكاني في القطاع مشدداً على استعداد سلطة الاراضي للتعاون الكامل مع الجهات المختصة من أجل تنفيذ مشروع الاسكان المصري كما شدد رئيس سلطة الاراضي أن عملية تعويض المواطنين الذين سيتم استملاك اراضيهم حسب القانون اضافة الى حرص سلطة الاراضي على معالجة وازالة أي تعديات على الارض الحكومية الواقعة على الارض المخصصة للمشروع حسب القانون والانظمة المعمول بها .