الاعلام الحكومي يواصل زياراته لعدة مؤسسات ودوائر إعلامية

غزة- الرأي:

قام وفد من المكتب الاعلامي الحكومي، اليوم الخميس، بتنفيذ زيارات مختلفة لمكاتب مؤسسات إعلامية دولية عاملة في قطاع غزة، ولدائرة العلاقات في وزارة المالية، في قطاع غزة. وشملت الزيارة كلا من: مكتب قناة الجزيرة الفضائية، ومكتب وكالة الاسوشييتد برس (AP)، ومدير وحدة العلاقات العامة السابق لدي وزارة المالية، وذلك ضمن تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات والدوائر الإعلامية المحلية، وتقديرا لفرسان الحقيقة، والوقوف على أي عقبات قد تعترض عملهم والعمل على حلها.

وكان على رأس وفد الإعلام أ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ومحمد حبيب مدير وحدة التنسيق بين الوزارات، ووسام رضوان رئيس قسم التدريب الاعلامي، وإسماعيل الثوابتة مدير وكالة الرأي، ورامي الغرباوي مدير شؤون الموظفين.

شملت الزيارة الأولى مكتب قناة الجزيرة الفضائية في قطاع غزة لتهنئتهم بسلامتهم بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، في مايو/أيار المنصرم من العام الحالي، والذي أدى لتدمير المقر السابق كليا في برج الجلاء السكني. وكان في استقبال وفد المكتب الإعلامي، وائل الدحدوح مدير مكتبهم في القطاع ولفيف من العاملين فيه.

وثمن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي جهودهم المتواصل في نقل الحقيقة رغم كل الظروف الصعبة والاستهداف المستمر لوسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية في محاولة صريحة لوأد جميع الفرص التي تسهم في اعلام المجتمع المحلي والدولي بحق شعبنا الفلسطيني ومدى مظلوميته وتجبر الاحتلال واستهدافه للمدنيين والعزل والابراج السكنية.

من جهته، شكر وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة وفد المكتب الإعلامي الحكومي متمثلا برئيسه سلامة معروف، والاهتمام المتواصل الذي يقدمه المكتب للمؤسسات الصحفية والطواقم الإعلامية العاملة باختلاف أطيافها.

وبذل ما بوسعهم لإعلاء شأن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الاعلامية الدولية والمحلية ووقوفهم دوما مع الصحفيين الفلسطينيين لحل كافة الاشكاليات التي تعترض اداء رسالتهم على أكمل وجه.

وفي سياق منفصل، زار وفد المكتب الإعلامي الحكومي مكتب وكالة الاسوشييتد برس (AP) في قطاع غزة لتهنئتهم، أيضا بالسلامة بعيد العدوان الغاشم آنف الذكر، وتدمير مكتبهم بالكامل بسبب التدمير الكلي لبرج الجلاء أيضا. وكان في استقبالهم فارس الغول مدير مكتب القناة في غزة، ومجموعة من العاملين في الوكالة.

وأثنى معروف على طواقم وكالة الـ(AP) وعملها الدؤوب من أجل إيصال الحقيقة وصورة الشعب الفلسطيني وتفاني جميع الطواقم الصحفية الفلسطينية أثناء الأزمات والحروب المتتالية على القطاع.

بدوره شكر فارس الغول مدير مكتب الوكالة في غزة، زيارة المكتب الإعلامي الحكومي واهتمامهم المتواصل بالمؤسسات الصحفية بمختلف أطيافها ووقوفه موقفا واحدا من الجميع خدمة للصحفيين واعلاءً لشأن مهنة الصحافة، ومحاولة تذليل أي عقبات والعمل على حلها.

وفي ذات الإطار، قام وفد الإعلام بزيارة تكريم لبيان بكر مدير وحدة العلاقات العامة السابق لدى وزارة المالية على جهوده المتواصلة في رفع كفاءة الدائرة وتعاونه المستمر مع المكتب الإعلامي وكافة وسائل الاعلام المحلية المختلفة، وكان في استقبال الوفد عوني الباشا وكيل وزارة المالية، وبيان بكر مدير وحدة العلاقات السابق، وعمرو الراعي مدير وحدة العلاقات الحالي ومجموعة من طواقم وزارة المالية.

وشكر معروف حرص الوزارة على دعم وحدة الاعلام لديهم وتفعيل التواصل البناء مع المكتب الإعلامي باعتباره الاعلام المركزي للحكومة، وسرعة إيصال المعلومات الهامة للمواطنين، والعمل المتميز الذي يخدم أبناء شعبنا ككل.

من جهته، أثنى الباشا على اهتمام المكتب الإعلامي الحكومي بكل الطواقم الإعلامية أينما كانت سواء في وسائل الاعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل القطاع، أو الدوائر الإعلامية التابعة للمؤسسات الحكومية، وتوفير الدعم المعنوي ومشاركة الخبرات واداءها المتميز في سرعة إيصال المعلومات وتسليط الضوء على ما قاموا به من إنجازات، الامر الذي يعتبر محفزا لمزيد من التواصل الفعال.