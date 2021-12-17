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مانشستر يونايتد يشدد الإجراءات الاحترازية بعد تأجيل مباراة برايتون

17 كانون أول / ديسمبر 2021 04:59

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أعلن نادي مانشستر يونايتد تشديد الإجراءات الاحترازية بعد تأجيل مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كانت مقررة ضد برايتون، يوم السبت المقبل، بقرار من رابطة البريميرليج التي أعلنت أن الموعد الجديد للقاء سيتم تحديده في وقت لاحق.

وقال النادي في بيان رسمي عقب قرار التأجيل: "صحة اللاعبين والموظفين هي أولويتنا. نظرًا لعدد اللاعبين والموظفين الذين يتعين عزلهم بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، لم يكن لدى النادي خيار سوى طلب تأجيل المباراة. اتخذت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرار التأجيل بناءً على الإرشادات الطبية."

وتابع البيان: "سيتم أيضًا تعليق العمل في مجمع كارينجتون التدريبي لفترة قصيرة، للحد من مخاطر انتقال العدوى". واختتم مانشستر يونايتد بيانه قائلا: "نأسف لأي خيبة أمل أو إزعاج للجماهير بسبب التأجيل".

وتعتبر تلك المباراة هي الثانية على التوالي لمانشستر يونايتد التي يتم تأجيلها وذلك لتفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، وبدأت أصوات تنادي بتأجيل كل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب الوباء، لكن لم تصدر رابطة البريميرليج أي قرار بهذا الشأن واكتفت بتاجيل عدد من المباريات في الأسابيع الأخيرة للحد من انتشار العدوى.

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