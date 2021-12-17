مشوار الجزائر وتونس إلى نهائى كأس العرب 2021

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، النهائى المثير بين منتخب الجزائر وتونس على لقب كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، الخامسة مساء غد، السبت على إستاد البيت.

تونس ضد الجزائر



تونس تأهلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مصر بهدف دون رد، بينما عبرت الجزائر البلد المضيف قطر بنتيجة 2-1 في محطة نصف نهائى البطولة.

فيما يلتقي منتخب مصر نظيره القطري الثانية عشر ظهر غد السبت، على ملعب "974" المونديالي لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

خاض منتخب تونس، مشواراً صعباً في بطولة كأس العرب وصولاً إلى النهائى، حيث لعب في المجموعة الثانية مع موريتانيا وسوريا والامارات، حقق الفوز بخماسية مقابل هدف على موريتانيا، ثم السقوط أمام روسيا 0-2، وأخيراً الفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف.

وتأهل نسور قرطاج إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، ونجح في الفوز على عمان 2-1 على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

وإصطدم منتخب تونس بنظيره مصر في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021، ثم ينجح في تخطي الفراعنة بهدف نظيف والتأهل إلي المباراة النهائية.

على الجانب الأخر، لعب منتخب الجزائر مشوار أكثر صعوبة في بطولة كأس العرب، حيث التقى جميع المنتخبات الصعبة وعلى رأسها مصر والمغرب وقطر.

مباراة تونس ضد الجزائر



افتتح منتخب الجزائر مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بالفوز على السودان 4-0، في الجولة الأولي للمجموعة الرابعة، ثم التغلب على لبنان 2-0، وأخيراً التعادل 1-1 مع منتخب مصر.

وواجه منتخب الجزائر نظيره المغرب في الدور ربع النهائي من بطول كأس العرب 2021، ونجح في الفوز عليه 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

ثم عبر منتخب الجزائر إلى النهائى على حساب قطر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الثمامة".

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، جوائز ومكافأت المربع الذهبي للبطولة، بدءاً من حالمل اللقب حتي المركز الرابع.

وإنحصرت جوائز كأس العرب 2021، على مبلغ 5 ملايين دولار للبطل، و3 ملايين دولار للوصيف، ومليوني دولار لصاحب المركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليون ونصف دولار.