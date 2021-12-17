6 مرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

يتنافس العديد من الفرق على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد انتهاء مرحلة المجموعات وتحديد مواجهات دور الـ16 من البطولة، ومع ذلك ، كانت هناك بعض المفاجآت أيضًا مع خروج فرق مثل برشلونة وبوروسيا دورتموند من البطولة.

الفرق التي أنهت في صدارة مجموعاتها ستواجه أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني، وسيكون لديهم أيضًا ميزة إضافية تتمثل في لعب مباراة الإياب على أرضهم.

في السطور التالي .. دعونا نلقي نظرة على 6 من المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم..



1- بايرن ميونخ

يعد العملاق الألماني من أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة، بعد أن فاز بجميع مبارياته الست في مرحلة المجموعات، ويبدو أن بايرن ميونخ عازم على تكرار بطولاته من موسم 2019-20، وبدا الفريق البافاري حاسما، حيث تغلب على برشلونة مرتين بنتيجة 3-0 في مرحلة المجموعات.

وساعد أداء روبرت ليفاندوفسكي المذهل في التهديف على التخفيف من خصومه السابقين، حيث بدأت فلسفة جوليان ناجلسمان تتشكل تدريجياً في ملعب أليانز أرينا، ونجح الفريق في تسجيل 22 هدفًا بينما لم يتلقوا سوى ثلاثة أهداف في ست مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيواجه بايرن ميونيخ فريق سالزبورج النمساوي في دور الـ16.

2- ليفربول

على الرغم من تواجده في مجموعة مع أمثال أتلتيكو مدريد وميلان وبورتو، كان من المتوقع أن يتأهل ليفربول، لكن لم يكن أحد يتوقع تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

كان محمد صلاح في حالة رائعة ويسجل من أجل المتعة، أيضا ساديو ماني وديوجو جوتا يلعبان بشكل جيد، لديهم خط وسط فعال للغاية وبدأ تياجو مرة أخرى يبدو وكأنه لاعب عالمي المستوى.

ولا يزال فيرجيل فان دايك أحد أفضل لاعبي الدفاع في العالم، ويوفر ترينت ألكسندر أرنولد وآندي روبرتسون الكثير من الإبداع من الاجناب، في حين أليسون بيكر حارس مرمى من الطراز العالمي.

ويتمتع فريق ليفربول الحالي بقوة كبيرة، وسيواجه رجال كلوب نظيره إنتر ميلان في دور الـ16.

3- مانشستر سيتي

تحت قيادة بيب جوارديولا، أصبح مانشستر سيتي واحدًا من أكثر الفرق ثباتًا في أوروبا، هم بارعون في العديد من الطرق التي يمكنهم من خلالها إيذاء الخصم.

يمكن لمانشستر سيتي شن هجمات مرتدة على الخصم وكسر الكتل المنخفضة بتمريراته المعقدة وتفوقه الفني بنفس المستوى من السهولة، ووقع السيتي في مجموعة صعبة إلى جانب باريس سان جيرمان ولايبزيج وكلوب بروج.

تلقوا هزيمتين أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج، لكنهم فعلوا ما يكفي لإنهاء المجموعة في المركز الأول، وسيلعب مانشستر سيتي مع سبورتينج لشبونة في دور الـ16.

4- ريال مدريد

باستثناء الهزيمة المفاجئة على يد شيريف تيراسبول، فإن مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كان رائعًا حتى الآن، حيث فازوا بخمس من مبارياتهم الست وأحرزوا 14 هدفًا بينما استقبلت شباكهم ثلاثة فقط.

اللوس بلانكوس في حالة جيدة الآن، هم حاليًا حققوا سلسلة انتصارات من 10 مباريات في جميع المسابقات، حيث فاز رجال كارلو أنشيلوتي على إشبيلية وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في آخر خمس مباريات.

ويمتلك ريال مدريد مجموعة من اللاعبين المتألقين في الوقت الحالي، على غرار كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور اللذان يلعبان بشكل رائع، وقدم كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس متعة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد.

وشكّل ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو شراكة رائعة في قلب الدفاع، وقد وقع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة.

5- باريس سان جيرمان

رغم أن فريق باريس سان جيرمان ظهر أقل من التوقعات هذا الموسم مقارنة بالصفقات القوية التي أبرمها، إلا أنه يظل من بين المرشحين للتتويج باللقب بسبب خبرات اللاعبين.

فاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي في "حديقة الأمراء" في مرحلة المجموعات لكنه خسروا مباراة الإياب، وتغلبوا على كلوب بروج في كلا اللقاءين بينما تعادل في أحدهما وحقق فوزًا في الآخر على لايبزيج.

كان كيليان مبابي في حالة رائعة مع رجال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لم يكن نيمار جونيور أفضل حالاته ولا ليونيل ميسي أيضًا، لكن الأخير أظهر علامات تدل على تقدمه ويمكن أن يبدأ باريس سان جيرمان بأعلى مستوياته بحلول الوقت الذي تبدأ فيه مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

سيواجهون ريال مدريد، بلا شك ستكون مباراة مثيرة بين فريقين متكافئين.

6- تشيلسي

تمكن تشيلسي من تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم، كان أبرزها الفوز 4-0 على يوفنتوس، ومع ذلك، فإن البلوز لم يكن بالضبط في أفضل حالاته في الأسابيع الأخيرة، حيث أن فريق توماس توخيل معروف بمنظومته الدفاعية.

في الواقع، كان اهتمامهم بالدفاع هو الذي ساعدهم على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومع ذلك فقد تلقى الفريق أهدافا في جميع مبارياتهم الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وسجلوا تسعة أهداف في آخر خمس مباريات وهذا يجب أن يكون مدعاة لقلق توخيل.

سيلعب تشيلسي مع ليل الفرنسي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.