خطوات يجب اتباعها إذا تم اختراق بياناتك



ماذا لو تمكن شخص ما من تجاوز دفاعاتك والوصول إلى حساباتك؟ كيف تتعافى وتصلح الضرر الذى حدث لك؟ هذا ما نرصده لك فى خطوات بسيطة يجب الالتزام بها عند حدوث أي اختراق لبياناتك، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تعد الخطوة الأولى أن تحافظ على هدوئك، فيتم تدريب الكثير من المحتالين على مهاجمة الأشخاص الذين تم خداعهم للتو من جانب شخص آخر، على أمل الاستفادة من يأسهم، فحافظ على حذرك وابقى متشككًا.



سترغب في معرفة عدد الحسابات التي تم اختراقها وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بها، وإذا كنت تستخدم مدير كلمات المرور، فقم بتغيير كلمة مرورك الرئيسية أيضًا.



تحقق من سجلاتك المالية ثلاث مرات، وإذا بدا أي شيء على غير ما يرام، فلا تتردد في تجميد حساباتك وائتمانك، وستتيح لك بعض خدمات مراقبة سرقة الهوية مقابلة محامي إذا لزم الأمر.



إذا كنت شركة تم اختراقها، فاتصل بفريق التأمين الإلكتروني الخاص بك وأبلغ عن الاختراق، جنبًا إلى جنب مع الفريق القانوني وفريق تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة.



بينما يعمل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك للحد من الضرر، ستحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات حول ما إذا كنت تريد إخطار عملائك، وما إذا كنت تريد الاتصال بجهات إنفاذ القانون.



ويمكن أن تكون انتهاكات البيانات مدمرة، وتصبح أكثر شيوعًا عندما ننقل حياتنا عبر الإنترنت، ولكن يمكن لكل من المستهلكين والشركات اتخاذ خطوات ملموسة وبسيطة لحماية بياناتهم وحماية أنفسهم، ومنها إنشاء كلمات مرور قوية، بالإضافة إلى الحفاظ على تحديث أجهزتك الإلكترونية، وعمل نسخ من بياناتك، ولا تثق في كل رابط يأتي في طريقك.

