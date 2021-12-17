العلماء يبتكرون مادة ذكية تسمح للحرارة بالهروب عند التعرق



طور خبراء في جامعة ديوك الأمريكية مادة ذكية جديدة تفتح سلسلة من الفتحات الصغيرة للسماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشخص بالتعرق، حيث تغلق الفتحات مرة أخرى للاحتفاظ بالحرارة بمجرد جفافها، ويقول مطوروها الأمريكيون إنه نظرًا لأن المادة خفيفة الوزن تستخدم الفيزياء بدلاً من الإلكترونيات لفتح الفتحات، فمن المحتمل أن تكون بمثابة رقعة صغيرة على أنواع مختلفة من الملابس للمساعدة في الحفاظ على مرتديها مرتاحًا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بوتشون هسو، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في ديوك: "عادةً ما يرتدي الأشخاص الذين يمارسون رياضة التزلج أو المشي لمسافات طويلة في الطقس البارد طبقات حتى يتمكنوا من ضبط مقدار الحرارة التي تحبسها ملابسهم مع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ''.



وأضاف الباحث، "ولكن من خلال وضع رقع من المادة يمكن أن تخرج الحرارة عند تعرق الشخص بشكل استراتيجي، ويمكن للمرء أن يتخيل صنع نسيج من قطعة واحدة تناسب الجميع."



لم يذكر هسو وفريقه كم سيتم تسعير رقع المواد تجاريًا أو تكلفة صنعها، ومع ذلك، فقد اختار صنعه جزئيًا من النايلون لأنه غير مكلف وخفيف الوزن وناعم، وإذا تم تقطيعه إلى شرائح، فإنه يتجعد على نفسه عندما يتعرض جانب واحد للرطوبة.



كما أنه بالمقارنة مع النسيج التقليدي المتوسط الذي يمثله مزيج من البوليستر والياف لدنة ، تكون المادة أكثر دفئًا بنسبة 16 في المائة عندما تجف مع إغلاق اللوحات و 14% أكثر برودة عندما تكون رطبة مع فتح اللوحات.

