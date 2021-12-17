وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية البريج يفتتح محطتي تحلية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وماطرة فوق معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية كيف تمنع توقف التطبيقات فى خلفية أندرويد ؟ وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يبتكرون مادة ذكية تسمح للحرارة بالهروب عند التعرق وكالة الرأي الفلسطينية خطوات يجب اتباعها إذا تم اختراق بياناتك وكالة الرأي الفلسطينية الشاي الأخضر قد يكون مفتاحًا للوقاية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 5 مشروبات دافئة منخفضة السعرات الحرارية مفيدة فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية علامات التحذير من سوء التغذية عند الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية 6 مرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

العلماء يبتكرون مادة ذكية تسمح للحرارة بالهروب عند التعرق

17 كانون أول / ديسمبر 2021 08:57

11
11


طور خبراء في جامعة ديوك الأمريكية مادة ذكية جديدة تفتح سلسلة من الفتحات الصغيرة للسماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشخص بالتعرق، حيث تغلق الفتحات مرة أخرى للاحتفاظ بالحرارة بمجرد جفافها، ويقول مطوروها الأمريكيون إنه نظرًا لأن المادة خفيفة الوزن تستخدم الفيزياء بدلاً من الإلكترونيات لفتح الفتحات، فمن المحتمل أن تكون بمثابة رقعة صغيرة على أنواع مختلفة من الملابس للمساعدة في الحفاظ على مرتديها مرتاحًا.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بوتشون هسو، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في ديوك: "عادةً ما يرتدي الأشخاص الذين يمارسون رياضة التزلج أو المشي لمسافات طويلة في الطقس البارد طبقات حتى يتمكنوا من ضبط مقدار الحرارة التي تحبسها ملابسهم مع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ''.
 
وأضاف الباحث، "ولكن من خلال وضع رقع من المادة يمكن أن تخرج الحرارة عند تعرق الشخص بشكل استراتيجي، ويمكن للمرء أن يتخيل صنع نسيج من قطعة واحدة تناسب الجميع."
 
لم يذكر هسو وفريقه كم سيتم تسعير رقع المواد تجاريًا أو تكلفة صنعها، ومع ذلك، فقد اختار صنعه جزئيًا من النايلون لأنه غير مكلف وخفيف الوزن وناعم، وإذا تم تقطيعه إلى شرائح، فإنه يتجعد على نفسه عندما يتعرض جانب واحد للرطوبة.
 
كما أنه بالمقارنة مع النسيج التقليدي المتوسط الذي يمثله مزيج من البوليستر والياف لدنة ، تكون المادة أكثر دفئًا بنسبة 16 في المائة عندما تجف مع إغلاق اللوحات و 14% أكثر برودة عندما تكون رطبة مع فتح اللوحات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟