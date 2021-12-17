رئيس بلدية البريج يفتتح محطتي تحلية

غزة-الرأي

رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك، وطاقم موظفي البلدية، وبحضور أ. أدهم عيد مدير جمعية "وافا"، يفتتح محطتي تحلية مع بئر مياه بمنطقة مسجد أبو بكر الصديق شرق البريج والذي يخدم أهالي المنطقة الشرقية ومحيط المسجد وشارع 72، ومنطقة اللفاف بالقرب من مسجد عثمان بن عفان، وذلك للتخفيف والتسهيل على الأهالي، وتوفير المياه الصالحة للشرب لهم.

بدوره، أكد "الدويك" على أهمية الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أبناء شعبنا, وشكر دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا لدعمهم المتواصل لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

