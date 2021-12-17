التعليم تفتتح معرض وفعاليات مجمع اللغة العربية (للضادِ أنتمي) 2021م

غزة-الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم معرض مجمع اللغة العربية المدرسي الموسوم بــ (للضادِ أنتمي) وذلك ضمن فعاليات أسبوع اللغة العربية العالمي في مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم خان يونس.

وحضر حفل افتتاح المعرض مدير مديرية التربية والتعليم بخان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، وأ. إياد القطراوي مدير مجمع اللغة العربية المدرسي المركزي بالوزارة، ومديرا الدائرة الإدارية والفنية أ. محمد العسولي، ود. إبراهيم رمضان، وعدد من مسؤولي الوزارة والمديرية.

وفي كلمته أكد أ. القطراوي على ضرورة الاعتناء باللغة العربية والمحافظة عليها من خلال غرسها في نفوس النشء لأنها لغة القرآن الكريم، موضحاً أن الهدف من إنشاء مجمع اللغة العربية المدرسي هو الاهتمام باللغة العربية والحفاظ على سلامتها وأن إقامة معرض اللغة العربية يأتي في سياق التأكيد على الاهتمام الذي توليه المدرسة ومن خلفها المديرية والوزارة باللغة العربية التي تمثل مَعلماً وجودياً وحضارياً وثقافياً ودينياً للأمة العربية.

بدورها رحبت مديرة المدرسة د.دينا الحلاق بالحضور، مستعرضة جملة من الفعاليات التي نظمتها المدرسة خلال أسبوع اللغة العربية والتي تأتي في سياق إحياء فعاليات مجمع اللغة العربية المدرسي.

وتخلل حفل افتتاح المعرض إلقاء قصائد شعرية، وحوار تمثيلي على لسان النحو والصرف وتمثيل مسرحية تحاكي قصيدة الأصمعي "صوت صفير البلبل".

وفي ختام الحفل تجول الضيوف في أروقة المعرض لمشاهدة الأعمال الخاصة بمجمع اللغة العربية المدرسي.

