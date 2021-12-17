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التعليم تكرم المشاركين في مبادرة سفراء حول العالم

17 كانون أول / ديسمبر 2021 09:47

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غزة-الرأي

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي الإدارة العامة للإشراف التربوي ووحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي المشرفين والطلبة المشاركين في مباردة سفراء حول العالم والتي استهدفت طلبة الصف العاشر على مستوي مديريات التربية والتعليم في قطاع غزة.
وحضر التكريم الذي عُقد في مقر الوزارة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، ود. محمود مطر مدير عام الاشراف التربوي، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، وعدد من مدراء التعليم الفنيين والإداريين، ورؤساء الأقسام، والمشرفين، والمعلمين والطلبة المكرمين وذويهم.
وخلال حفل التكريم رحب ثابت بالحضور مبيناً أهمية المبادرة؛ كونها تهدف إلى صقل مهارات المشاركين والارتقاء بقدراتهم لتحقيق هدف سامٍ وهو خدمة قضيتنا ووطننا فلسطين.
وأكد ثابت على اهتمام ورعاية الوزارة لهذه المبادرات الهامة التي تخدم القضية الفلسطينية وتنقل الرسالة بطريقة أسرع، مبيناً أن الطلبة قادرون على أن يكون لهم أثر كبير يمكِّنهم من تغيير الواقع ليكون أفضل بكثير، مشيداً بدور الوزارة في تعزيز وتطوير هذه القدرات والمواهب لكي يتمكن الطلبة من نقل الصورة الحقيقية ومعاناة الشعب الفلسطيني.
من جانبه بيَّن مطر أن هذه المبادرة هي بداية وليست نهاية، موضحاً أن الوزارة تبني آمالاً كبيرة على المشاركين في سبيل مساندة القضية الفلسطينية ومواجهة المزاعم والأكاذيب الصهيونية.
بدوره أوضح النجار أنه وفي ظل سيطرة المحتلين على الإعلام في العالم، وفرضهم لمزاعمهم المفبركة، نحتاج من طلبتنا اهتماماً أكثر بقضيتهم ليكونوا بالفعل سفراء لها، وليقوموا بتوعية من حولهم وأصدقائهم وزملائهم، وأن يضيفوا لأنفسهم ما يمكِّنهم من نقاش خصومهم ودحض الرواية الصهيونية الكاذبة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمعلومات المشوهة التي يروجون لها ضد شعبنا وقضيته العادلة.
كما شكَّر النجار كل من ساهم في نجاح المبادرة من معلمين ومشرفين ورؤساء أقسام ومنسقين إعلاميين، موجهاً شكراً خاصاً للمشرف التربوي أ. محمد الجديلي صاحب فكرة المبادرة، وكذلك المشرف التربوي أشرف كحيل، والأستاذ معتز إسماعيل لدورهم في تحقيق نجاحٍ مميزٍ للمبادرة في مرحلتها الأولى.
وفي نهاية اللقاء تم توزيع الدروع والشهادات والهدايا التحفيزية على الطلبة الفائزين في مسابقة المبادرة، وعلى كافة المشاركين الذين ساهموا في إنجاحها.
 

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