الاقتصاد تسجيل 23 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني 142 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، حيث تم تسجيل 11محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما تم تسجيل 23 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

الى جانب ذلك ، نظمت دائرة القياس جولة تفتيشية على الموازين للتأكد من سلامتها في غزة.

من جانبه ، نظم قسم الصناعات المعدنية بدائرة الرقابة الصناعية ينظم جولات ميداينة لمتابعة المصانع والمنشآت والتزامها بإجراءات التراخيص ، ومتابعة الفحوصات الفنية لمستلزمات الغاز وكوابل الكهرباء.

وبين قسم الصناعات المعدنية ان الهدف من تلك الجولات هو التاكد من اليات استهلاك الأصناف المستوردة وطرق استخدامها للمواصفات والمقاييس.

