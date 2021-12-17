سلطة المياة تستقبل وفداً من نادي أصدقاء البيئة بمدرسة بنات الرمال

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وفد من نادي أصدقاء البيئة من مدرسة بنات الرمال الاعدادية "أ

وفي ختام اللقاء أتاح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم الفرصة للطالبات أن يتقلدوا منصب رئاسة السلطة ويطرح عليهم مجموعة من الأسئلة على سبيل المعايشة لدور رئيس السلطة.

وأفادت مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة د.رنا ادعيس أن التنسيق مع المدراس في اطار التوعية من ضمن مهام السلطة لزيادة الوعي البيئي.

