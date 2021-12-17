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وفاة و5 إصابات في 16 حادث سير خلال 24 ساعة

17 كانون أول / ديسمبر 2021 12:45

غزة-الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، أن 16 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة و 5 إصابات، منها إصابة خطيرة، وأربع إصابات متوسطة.

وأفادت شرطة المرور أن الشاب (عمرو محمود سويلم) 27 عاماً، تعرض لحادث سير ذاتي جراء انزلاق دراجته النارية، مساء الخميس، في منطقة حي المنارة بخان يونس، ما أدى لوفاته على الفور.

ونوهت الشرطة إلى أن هذه الوفاة هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة، بعد وفاة طفلة متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها بحادث سير قبل يومين بمدينة غزة، ليرتفع إجمالي الوفيات بحوادث السير في قطاع غزة إلى 5 منذ بداية شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في المركبات ومكونات الطريق جراء الحوادث الـ 16 السابقة.

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