ماتا يلدغ ليفربول بقميص مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقاؤك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

نستعرض فى تقرير اليوم واحدا من أجمل أهداف ديربى إنجلترا الذى جمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، وهو هدف خوان ماتا الرائع فى 2015 الذى منح الشياطين الحمر فوزا ثمينا على الريدز بنتيجة 2-1.

وترجع قيمة ذلك الهدف لكونه منح مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على غريمه ليفربول، فى الدورى الانجليزى الممتاز، بالإضافة لكونه دخل ضمن أفضل أهداف الشياطين الحمر، لمهارة النجم خوان ماتا فى تسجيل الهدف من مقصية مذهلة بقدمه اليسرى.