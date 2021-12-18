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محمد صلاح يدمر منافسى ليفربول بالبريميرليج هذا الموسم وبيرنلى الاستثناء الوحيد

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:16

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واصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، سجل التهديفى الرائع في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروى الجارى 2021-2022، سواء على مستوى هز الشباك أو صناعة الأهداف، بعدما سجل هدفا في فوز الريدز على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من البريميرليج.

وساهم محمد صلاح بـ24 هدفا خلال مشاركته 17 مباراة مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا تربع بهم على صدارة الهدافين، بالإضافة إلى 9 أسيست، ليصبح أيضا الأكثر صناعة للأهداف في المسابقة.

وعادل محمد صلاح رقم فاردي بالمساهمة في الأهداف مع ليفربول، سواء بالتسجيل أو الصناعة، في 15 مباراة متتالية بالدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ونجح محمد صلاح في هز شباك المنافسين أو صناعة الأهداف بجميع الجولات التي خاضها في البريميرليج بالموسم الجارى، باستثناء مواجهة بيرنلي في الجولة الثانية.

وجاءت إحصائيات محمد صلاح ضد منافسى ليفربول بالبريميرليج، كالتالى:

نيوكاسل – سجل هدفا

أستون فيلا – سجل هدفا

وولفرهامبتون – صنع هدفا

إيفرتون – سجل هدفين

ساوثهامبتون – صنع هدفا

آرسنال – سجل هدفا

وست هام – صنع هدفا

برايتون – صنع هدفا

مانشستر يونايتد – سجل 3 أهداف وصنع هدفا

واتفورد – سجل هدفا وصنع هدفا

مانشستر سيتي - سجل هدفا وصنع هدفا

برينتفورد - سجل هدفا

كريستال بالاس - سجل هدفا

ليدز - سجل هدفا

تشيلسي - سجل هدفا

بيرنلي – لم يسجل أو يصنع أي أهداف

نورويتش سيتى – سجل هدفا وصنع هدفين

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