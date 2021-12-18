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تونس تواجه الجزائر فى نهائي نارى اليوم بكأس العرب 2021

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:17

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يواجه منتخب تونس نظيره الجزائري فى ديربي عربي شمال أفريقي يجمع المنتخبين فى الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "البيت"، فى نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والتى تقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.

كان طريق منتخب الجزائر هو الأصعب فى البطولة، فبعدا تأهل وصيفاً لمنتخب مصر بأفضلية اللعب النظيف للفراعنة، كان على موعد مع منافس قوى هو المغرب في ربع النهائي، وتخطاه بركلات الترجيح، وفى نصف النهائي خاض مباراة صعبة ضد صاحب الأرض أنهاها في اللحظات الأخيرة 2-1.

أما منتخب تونس فقد تأهل إلى صدارة المجموعة الثانية، وواجه عمان في ربع النهائي ثم أقصى منتخب مصر من نصف النهائي في الثانية الأخيرة من المباراة بالفوز 1-0 بهدف عكسي من عمرو السولية.

المنتخبان لديهما كوكبة من أفضل اللاعبين العرب مع العديد من المواهب المميزة والنجوم الكبار، ما يؤكد أن اللقاء بجانب كل عوامله الأخرى سيكون مسرحًا لإثارة كبيرة ومتعة كروية مضمونة.

إجمالًا، لعب المنتخبات سويًا 47 مباراة بمختلف الأصعدة، وكانت الأفضلية للمنتخب الجزائري، وآخر مواجهة جمعت الجزائر مع تونس كانت في إطار ودي أيضًا في يونيو 2021، وانتهت بفوز الخضر بهدفين نظيفين.

أما المباراة الرسمية الأخيرة بينهما فكانت في كأس الأمم الإفريقية 2017، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، ولم يسبق وأن تواجه منتخب تونس والجزائر على صعيد البطولة العربية من قبل، رغم أنهما التقيا في العديد من البطولات المختلفة.

ولكن بشكل عام، التقى الفريقان رسميًا في 21 مباراة، فازت الجزائر بـ5 في مقابل 9 لتونس، لكن وديًا وإجمالًا، الأفضلية للخضر.

وتشترك الجزائر مع تونس في الكثير من الأمور، فبالإضافة أنهما جارتان، انتقل العديد من اللاعبين الجزائريين للعب في الدوري التونسي في الفترة الأخيرة.

ومن بين اللاعبين الجزائريين المشاركين حالياً في كأس العرب فيفا 2021، ويلعبون في أندية تونسية هناك عبدالقادر بدران، إلياس شتي، محمد توجاي، حسين بن عيادة، الطيب مزياني، وزين الدين بوتمان، بينما سبق للنجمين يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، أن لعبا في تونس قبل الانتقال إلى قطر.

ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين للوصيف، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

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