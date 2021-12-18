الشباب والثقافة: إقرار لائحة لتنظيم التطوع في المؤسسات الحكومية بغزة

غزة-الرأي

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية عن إقرار لائحة لتنظيم العمل التطوعي في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والتي أعدتها الهيئة العامة للشباب والثقافة.

وأوضح مدير عام الشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي أن إقرار اللائحة يعد خطوة نوعية ورائدة للارتقاء بالعمل التطوعي وتنظيمه في المؤسسات الحكومية المدنية بالإضافة إلى أجهزة الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية والهيئات والسلطات المحلية، باعتباره قيمة إنسانية واجتماعية وأخلاقية عظيمة تعتمد عليها المجتمعات في البناء والتطور.

وقال العقيلي: "إقرار اللائحة جاء تتويجًا لجهد وعمل كبير بذلته الهيئة بالتعاون مع ثماني وزارات ومؤسسات حكومية، بهدف نشر وغرس ثقافة وقيم التطوع في المجتمع الفلسطيني، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية".

وأضاف: "أقرت اللائحة ضرورة توقيع عقد رسمي بين المتطوع والمؤسسة الحكومية، على أن تقوم المؤسسة بتنفيذ برنامج تدريبي شامل للمتطوع لتهيئته لأداء مهامه واطلاعه على حقوقه وواجباته ورؤية وأهداف المؤسسة وطبيعة عملها، وعدم تكليفه بأية أعمال خارج اختصاصه إلا بموافقته"، مشيرًا إلى أنه تم منح المؤسسات فترة 6 شهور لتصويب أوضاع التطوع لديها وتقديم خطط التطوع وفق أحكام اللائحة.

وتابع: "تم تحديد المدة الزمنية للتطوع بستة شهور، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، مع اتاحة الفرصة لمنتسبي الوظيفة الحكومية بالتطوع في مجال تخصصهم في الأوقات العادية أو خلال الأزمات والطوارئ، وضرورة توفير ما يلزم للمتطوع من أدوات ووسائل أهمها الأنظمة الالكترونية والمواصلات والتي من شأنها تسهيل أداء مهامه".

وبيّن العقيلي أنه سيتم منح المتطوع عند التنافس على مسابقات الوظائف في ديوان الموظفين أو وزارة الداخلية علامة عن كل ستة أشهر تطوع وبحد أقصى ثلاث علامات بدل خبرة تطوع ضمن اختصاص المتطوع عند توافق التطوع مع الوظيفة المتقدم لها.

وأشار إلى أن اللائحة قلصت حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المتطوعين، حيث سيتم منح المتطوع وأسرته تأمينًا صحيًا مجانيًا طوال فترة التطوع، وتضمن له حقوقه في حال تعرضه لأي ضرر أثناء أداء عمله على أن يتم تعويضه حسب قانون العمل الفلسطيني وفق الحد الأدنى للأجور المعتمد من قبل وزارة العمل، ويتم منحه الاجازات في الأعياد والعطل الرسمية أو الاجازات التي يتم التنسيق لها مسبقًا، لافتًا إلى أن التسجيل للتطوع يتم من خلال منصة الكترونية حكومية موحدة تشرف عليها لجنة خاصة.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة أطلقت خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة، حملة تطوع مجتمعية بعنوان "خضراء بسواعد شبابنا" واستمرت لمدة أسبوع تخللها أنشطة تطوعية في كافة محافظات قطاع غزة.

