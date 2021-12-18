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6498 مغادراً و6083 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

18 كانون أول / ديسمبر 2021 09:57

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6498 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6083.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6362 مواطناً و103 أجانب، و33 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5950 مواطناً، و87 أجنبياً، و46 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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