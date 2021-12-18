أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلات السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42). "هنا"

كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/24). "هنا"

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.