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الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:04

الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس
الجزائر تتوّج بكأس العرب بعد فوزها على تونس

وكالات-الرأي:

توّج منتخب الجزائر ببطولة كأس العرب المقامة في قطر بعد فوزه على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء للأخير، في المباراة التي جرت أحداثها على استاد "البيت".

وأسفر وقت المباراة الأصلي عن تعادل المنتخبين سلبيا 0-0، إذ وصل كل منهما إلى عدة فرص تهديفية غير أن الحظ لم يحالف أي منهما في زيارة شباك الآخر، واحتكم المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين من أجل حسم المباراة.

وفي الشوط الإضافي الأول وتحديدًا في الدقيقة 99 أحرز اللاعب، أمير سعيود، هدفا لصالح المنتخب الجزائري، وفي الدقيقة 124 من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، حسم منتخب الجزائر التتويج بالبطولة بهدف ثان أحرزه اللاعب ياسين براهيمي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوّج فيها المنتخب الجزائري بكأس العرب في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وأحرز منتخب قطر، في وقت سابق اليوم، المركز الثالث بالبطولة بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بالنتيجة 5-4.

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