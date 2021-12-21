بوقرة یُھدي كأس العرب للشعبین الجزائري والفلسطیني

أهدى مجيد بوقرة المدير التنفيذي للمنتخب الوطني الجزائري، فوز بلاده وحصولها على لقب كأس العرب، مساء السبت، لأهالي قطاع غزة.

وقال بوقرة في تصريحات صحافية، عقب الإعلان عن نتائج المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره التونسي، “بالطبع أنا سعید بھذا اللقب، خاصة وأنه جاء في بدایة مسیرتي في عالم التدریب، أهنئ نفسي بهذا الإنجاز، و أهنىء اللاعبین والشعب الجزائري والفلسطیني، وبالأخص أھالنا في قطاع غزة”.

وعن مشاعره بعد حسم اللقب في المباراة الماراثونیة التي امتدت لنحو 120 دقیقة، أردف “بالطبع الشكر لله على هذا التوفيق الكبير، والشكر موصول لرجالي على روحھم القتالیة وما قدموه في كل دقیقة”.

وأشار بوقرة في تصريحاته للمجهود الذي بذله أعضاء المنتخب، والذي تطلب منهم التركيز العالي خلال وقت المباراة التي انتهت بفوز ثمين حققته الجزائر على تونس في الشوطين الإضافيين من المباراة القوية التي جمعتهما في استاد البيت في قطر.

وأكد على أن فوز بلاده كان مستحقاً وعن جدارة، فرغم أننا لم نحصل على وقت كافٍ للاستعداد للبطولة إلا أننا “توجنا باللقب في النهاية”.

وأثار محاربو الصحراء، إعجاب الملایین من المحیط إلى الخلیج، في كل مرة يرفعون فيها علم فلسطین بعد كل انتصار لهم خلال مبارايات كأس العرب التي جمعتهم بفرق عربية عدة طوال فترة الحدث الرياضي ، وذلك للتأكيد على انتمائهم وحبهم لقضيتهم الأولى وهي فلسطين.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري سیحصل على مكافأة مالية تُقدر بنحو 5 ملایین دولار وهو قيمة المبلغ المخصص للحاصل على لقب بطل كأس العرب، بینما سيحصل الوصیف التونسي على 3 ملایین، فيما من المقرر أن يأخذ المنتخب القطري مليوني دولار بعد ضمان المركز الثالث والمیدالیة البرونزیة بالفوز بركلات الجزاء على المنتخب المصري الذي بلغت مكافأته نحو 1.5ملیون.