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قطر تنتزع المركز الثالث في كأس العرب 2021 بالفوز على مصر

19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:13

قطر تنتزع المركز الثالث في كأس العرب 2021 بالفوز على مصر
قطر تنتزع المركز الثالث في كأس العرب 2021 بالفوز على مصر

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم السبت.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب استاد “974”.

جاءت بداية المباراة دون المنتظر من الطرفين، حيث سيطر التحفظ على الدقائق الأولى، قبل أن يتحرك منتخب مصر نحو الهجوم بمحاولات كان أخطرها عرضية من أحمد رفعت استقبلها عمرو السولية بتسديدة بعيدة عن مرمى مشعل برشم.

وحاول منتخب قطر بالمقابل اختراق الدفاع المصري عبر تحركات أكرم عفيف، الذي لم يجد المساندة الكافية من بقية العناصر في خط الهجوم، وهو ما تسبب في غياب الخطورة أمام محمد الشناوي حارس شباك “الفراعنة”.

ولم يتغير حال اللقاء في الشوط الثاني رغم البداية القوية من “العنابي” الذي أهدر له المعز علي فرصة كادت أن تكسر بياض النتيجة وتمنح التقدم للقطريين.

وتمثلت أبرز المحاولات المصرية بكرة عرضية استقبلها محمد شريف برأسية مميزة تألق في إبعادها الحارس مشعل برشم، الذي أنقذ مرماه مرة أخرى عندما تصدى لتسديدة من الشريف نفسه قبل أربع دقائق من نهاية الزمن الرسمي للمباراة.

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