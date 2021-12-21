التعليم تشيد بالدور الإعلامي لشبكة الأقصى الإعلامية

غزة- الرأي

أشادت وزارة التربية والتعليم العالي بالدور الإعلامي الرائد والمميز لشبكة الأقصى وخصوصاً قناتها الفضائية في تقديم الخدمة الإعلامية لشعبنا ونقل الحقيقة والرواية الفلسطينية للعالم .



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وزارة التعليم لمقر القناة بمدينة غزة لبحث سبل استمرار التعاون والشراكة بين الوزارة والقناة، خاصة في مجال تغطية ومعالجة الفعاليات والقضايا التربوية.



وترأس الوفد أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وعضوية مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وسامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام، وعلاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.



وكان في استقبال الوفد وسام عفيفة مدير شبكة وقناة الأقصى الإعلامية، حيث أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أن ما تقوم به القناة هو واجب وطني لخدمة قضيتنا وثوابتنا.



وثمَّن عفيفة دور وزارة التعليم وإنجازاتها المستمرة في تقديم الخدمة التعليمية لأبناء شعبنا، كما أشاد بالنشاط الإعلامي للوزارة في مجال الإنتاج المكتوب والمرئي والمسموع.



وأعرب عفيفة عن استعداد شبكة الأقصى لمواصلة دورها في التغطية ومعالجة القضايا والفعاليات التعليمية من خلال النشرات الإخبارية والبرامج التلفزيونية،مقدماً الشكر لأطقم الوزارة لتسهيلهم المستمر لكافة المهام التي تنفذها القناة وإذاعتها وبقية منصاتها الإعلامية.



من جهته، قدم النجار الشكر والتقدير لشبكة الأقصى على دورها الرائد والرائع في الإعلام الوطني الفلسطيني، والشراكة المتينة مع وزارة التعليم.



وتحدث النجار بشئ من التفصيل عن العديد من البرامج الجديدة للوزارة التي يمكن معالجتها إعلامياً مثل الأبنية المدرسية والمبادرات وبرامج القيم، وأنشطة الوزارة والمدارس والمديريات، ومشروع سفراء حول العالم.



وفي نهاية الزيارة تم التوافق على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، كما قدَّم وفد وزارة التعليم درعاً تكريمياً للأستاذ وسام عفيفة وشبكة الأقصى تقديراً لجهودهم الاعلامية وتعاونهم مع وزارة التربية والتعليم.

