الصحة: طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب

غزة- الرأي

نفذت دائرة طب الطوارئ في وزارة الصحة دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب والحفاظ على الحياة (Heartsaver)، والتي تستهدف الاداريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك بدعم منظمة الصحة العالمية من خلال مؤسسة جذور المعتمدة من مؤسسة القلب الامريكية AHA والتي تمت في مركز حياة التابعة للجامعة الاسلامية، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وأكد د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تنفذ لأول مرة للإداريين العاملين بأقسام الطوارئ، حيث تم تصميم هذه الدورة التدريبية في الاستعداد لحالة الطوارئ في أي مكان بالإضافة لأساسيات حالات الطوارئ والإسعافات الأولية الأكثر شيوعًا، بما في ذلك كيفية التعرف عليها، وكيفية طلب المساعدة، وكيفية أداء المهارات المنقذة للحياة.