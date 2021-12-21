وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بصياغة ميثاق شرفٍ وطنيٍّ لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يهنئ موظفي الهيئة الفائزين في المسابقات الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل خان يونس تواصل جولات التفتيش الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطواريء تناقش استعدادات المؤسسات الشريكة لمواجهة المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة القيادية لأسرى حماس: أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد يوما دراسيا بعنوان" نحو التميز في مهنة القبالة" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2146) الثلاثاء 21/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من البيرة وكالة الرأي الفلسطينية شجرة تطرح 10 أنواع مختلفة من الفاكهة وكالة الرأي الفلسطينية توتر يسود سجون الاحتلال كافة و80 أسيرًا مصيرهم مجهول
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب

19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:36

الصحة: طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب
الصحة: طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب

غزة- الرأي

نفذت دائرة طب الطوارئ في وزارة الصحة دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب والحفاظ على الحياة (Heartsaver)، والتي تستهدف الاداريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك بدعم منظمة الصحة العالمية من خلال مؤسسة جذور المعتمدة من مؤسسة القلب الامريكية AHA والتي تمت في مركز حياة التابعة للجامعة الاسلامية، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وأكد د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تنفذ لأول مرة للإداريين العاملين بأقسام الطوارئ، حيث تم تصميم هذه الدورة التدريبية في الاستعداد لحالة الطوارئ في أي مكان بالإضافة لأساسيات حالات الطوارئ والإسعافات الأولية الأكثر شيوعًا، بما في ذلك كيفية التعرف عليها، وكيفية طلب المساعدة، وكيفية أداء المهارات المنقذة للحياة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟