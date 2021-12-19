جابر :ادراج التطريز على القائمة التمثيلية للتراث العالمي انتصار للحق الفلسطيني

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والآثار د إبراهيم جابر أن إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" التطريز عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، إقرار حقيقي بملكية الشعب الفلسطيني للتطريز وكل ما يتعلق به، ويعد اصطفافا آخر من المجتمع الدولي بجانب الحق ، ، وانتصارا للرواية الفلسطينية القائمة على حق شعبنا في أرضه، ورفضاً لمحاولة سرقة التراث من الاحتلال الإسرائيلي، مبينا ان القرار يعكس حقيقة أن العالم لا يصدق كل ما يرتبط بهذا الإحتلال الذي لا يريد سرقة الأرض فقط بل حكاية وإرث وتاريخ شعبنا.



وأضاف: "الثوب الفلسطيني هو معلم وهوية تراثية تعبر عن وجود الانسان الفلسطيني في مكانه وزمانه ووحدته، فكل "قطبة" فلسطينية لها حكاية في التاريخ، ومكونات الثوب الفلسطيني ممتدة في المعتقدات الميثولوجية الدينية القديمة التي سبقت الأديان الثلاثة".



وأشار وكيل وزارة السياحة إلى أن حفظ التراث يتطلب تضحيات، وتوعية مستدامة لثقافتنا وتراث اجدادنا وخزّان الحي لذاكرة شعبنا على هذه الأرض، لافتا إلى ان الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية لتراثنا أمر لا بد منه، لضرورة مواجهة احتلال يسخر كل إمكاناته لمحوه وسرقته.



وذكر أن في تراثنا عناصر كثيرة من الضرورة الحفاظ عليها لترسيخ هويّتنا الوطنية ونقلها للأجيال، فإن ما صنعه لنا الأجداد والآباء وخلّفوا لنا تراثا واثارا وشواهد مادية تروي قصص الحضارة والجمال والعراقة والجذور الراسخة في هذه الأرض، لهو خير دليل على أننا شعب هذه الأرض وجذرها الأساس.



وطالب د جابر المنظمات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها في احترام القرارات الدولية وعدم التعاطي مع بطش الاحتلال ومحاولاته سرقة التراث الفلسطيني، مؤكدا أن قرار منظمة اليونسكو الجديد باعتبار التطريز الفلسطيني ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي يضع مسؤولية قانونية، داعيا لعدم المساس أو السرقة أو المساعدة في سرقة واختلاس هذا التراث لمكانته العالمية.في الحفاظ على التراث .

