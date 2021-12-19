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وفد من وزارة العدل يهنئ المستشار النحال بمنصب النائب العام

19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:56

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غزة-الرأي

ه‍نأ وفد من وزارة العدل المستشار د. محمد النحال بتوليه منصب النائب العام.
وأكد الوفد برئاسة القائم بأعمال وكيل وزارة العدل أ. حسن مرتجى، وعدد من المدراء العامين على أن المستشار د. النحال قاد جهودا كبيرة خلال شغله منصب وكيل الوزارة سابقا مثمنين دوره في خدمة قطاع العدالة وإيجاد بيئة تقاضي سليمة لما فيه خير المواطن والمجتمع.
من جانبه، أشاد المستشار النحال بالجهود المقدرة التي بذلها فريق العمل بوزارة العدل في الفترة السابقة، وخدمتهم الحثيثة لقطاع العدالة شعبنا الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء قدم مرتجى والوفد المرافق درع تكريم للنائب العام، متمنين له التوفيق والسداد في عمله.
 

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