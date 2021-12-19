الأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي



بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا سبل التعاون المشترك مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. ضياء الدين المدهون، وذلك خلال زيارة لمقر المجلس وتهنئته بالمنصب الجديد.

وأكد الأغا خلال اللقاء على متانة العلاقة بين الأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء في العديد من الملفات ذات الشأن المشترك, منوهاً بأن وزارته تسعى دوماً لتعزيز الشراكة, مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق مصالح الناس.

وأوضح الأغا أن رسالة وزارة الأوقاف تعمل على تحقيق أهداف القضاء، وهي إحقاق الحق وتعزيز العدل الذي يعتبر من مقاصد الدين، مشيرا أن وزارته لديها القدرة والكفاءة لترسيخ المفاهيم والثقافة القانونية السليمة لنشرها بين الناس.

من جهته قال المدهون:" سنسعى لتحقيق عدالة الإجراء لنشر الرضا بين المتقاضين، وبالتالي تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال إعادة الحقوق لأصحابها ضمن إجراءات سليمة", مؤكداً على أن إقامة العدل تعني استقرار المجتمع وهدوءه، وسلامة صدور مواطنيه، وشعورهم بالأمان.

يذكر أن اللقاء شارك فيه مدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش.

