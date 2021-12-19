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بلدية ديرالبلح: استمرار بمشروع الاستجابة الطارئة لاحتياجات المتضررين

19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:59

الوسطى- الرأي

 أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار العمل في مشروع الاستجابة الطارئة متعددة القطاعات لاحتياجات المتضررين من الأزمة الأخيرة في قطاع غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل ومركز العمل التنموي / معا.

وأكد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو على حاجة المنطقة إلى مشاريع الصيانة وتمديد خطوط الصرف الصحي وخطوط مياه استخدام منزلي سيما بعد الأضرار التي لحقت بها خلال العدوان الأخير، لافتاً إلى الجهود المستمرة لتلبية احتياجات كافة المناطق وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأوضح م. رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي أن أعمال المشروع تشمل تمديد شبكة صرف صحي رئيسية بالإضافة الى تمديد وصلات صرف صحي لخدمة المنازل في منطقة القسطل، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع 2000 نسمة وأضاف: بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 60% ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر.

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