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العدل ترحب بقرار الجمعية العامة المؤيد للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

19 كانون أول / ديسمبر 2021 10:20

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غزة-الرأي

رحبت وزارة العدل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ورأت الوزارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وعلى أهميتها الكبيرة؛ إلا أنها تشكو من ضياع هيبتها وهيبة الجهة التي تصدرها بسبب عدم تنفيذها وضرب الاحتلال بها عرض الحائط.
وأكدت الوزارة على ضرورة تفعيل هذا القرار وما سبقه من قرارات، بحيث ترى النور واقعا يشعر به أبناء الشعب الفلسطيني.
وشكرت الوزارة الدول التي صوتت لصالح شعبنا الفلسطيني، مطالبة إياها بتفعيل أدوات الضغط الحقيقة والمؤثرة لضمان وقف جرائم الاحتلال، وملاحقة مجرميه، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المسلوبة.
 

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