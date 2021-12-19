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الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول "نحر شاطئ قطاع غزة مشكلات وحلول"

19 كانون أول / ديسمبر 2021 10:35

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غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي ورشة عمل بعنوان "نحر شاطئ قطاع غزة مشكلات وحلول".
حيث تم استعراض مشكلة نحر الشاطئ وتعرض شارع الرشيد لخطورة الإنهيار في العديد من المناطق في قطاع غزة التي كان أخرها مقابل مدينة الزهراء.
بدوره رحب مستشار وكيل الوزارة لشؤون المشاريع م. زهدي الغريز بالحضور الكريم وبين أن الهدف من ورشة العمل هو دق ناقوس الخطر حول ضرورة التدخل العاجل في كافة المناطق التي تتعرض للنحر وتهدد شارع الرشيد وفق رؤية واضحة ودراسة علمية وليس فقط عمل آني للطوارئ.
من جهته، أكد م. رامي المصري مدير عام المشاريع على ضرورة العمل على المدى القصير في التدخلات العاجلة والتي بدء العمل بها فعليا في منطقة الزهراء وكذلك على المدى البعيد بضرورة الحصول على خدمات استشارية لعمل دراسة شاملة لشاطئ قطاع غزة الذي يبلغ 40 كيلومتر.
وفي السياق،  قدم د. عائد زهد مدير المشاريع في بلدية الزوايدة عرض يوضح أهم الحلول العلمية المقترحة والممكنة لمعالجة نحر الشاطئ، وحماية الطريق الساحلي.
من جهة أخرى، تم فتح باب النقاش لمدراء المشاريع في الهيئات المحلية لإثراء النقاش وإضافة الملاحظات التي من شأنها الخروج بتوصيات ترفع لمتخذي القرار لتبنى استراتيجيات من شأنها الحفاظ على شاطئ قطاع غزة.
 

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