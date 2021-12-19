لجنة المياه والبيئة تناقش المخطط الاقليمي التنموي لمحافظات القطاع

غزة-الرأي

افتتح مدير عام حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الأغا اجتماع لجنة المياه والبيئة لمشروع المخطط الاقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة ، حيث رحب م.بهاء في بداية الاجتماع بالحضور ثم انتقل الى التعريف بمنهجية وتحديث المخطط الاقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038م.

بدورهم ، اكد المجتمعون على اهمية تحديث المخطط الاقليمي وذلك كضمانة لتنمية متوازنة ومستدامة في محافظات قطاع غزة .

في حين تم التوافق على أن الأولوية الحالية هي لجمع البيانات القائمة وتحليلها كخطوة أولى لطرح السيناريوهات المستقبلية.

كما أكدوا على أن المخطط الاقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038م يأتي ضمن سياق المخطط الوطني وكجزء منه بشكل متكامل ومنهجي وذلك لتلبية احتيجات التنمية المستقبلية وكضمان لبيئة فلسطينية مستدامة وصحية.

