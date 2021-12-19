لجنة المياه والبيئة تناقش المخطط الاقليمي التنموي لمحافظات القطاع

افتتح مدير عام حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الأغا اجتماع لجنة المياه والبيئة لمشروع المخطط الاقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة ، حيث رحب م.بهاء في بداية الاجتماع بالحضور ثم انتقل الى التعريف بمنهجية وتحديث المخطط الاقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038م.
بدورهم ، اكد المجتمعون على اهمية تحديث المخطط الاقليمي وذلك كضمانة لتنمية متوازنة ومستدامة في محافظات قطاع غزة .
في حين تم التوافق على أن الأولوية الحالية هي لجمع البيانات القائمة وتحليلها كخطوة أولى لطرح السيناريوهات المستقبلية.
كما أكدوا على أن المخطط الاقليمي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038م يأتي ضمن سياق المخطط الوطني وكجزء منه بشكل متكامل ومنهجي وذلك لتلبية احتيجات التنمية المستقبلية وكضمان لبيئة فلسطينية مستدامة وصحية.
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