مكافحة المخدرات تضبط كمية من الحبوب المخدرة

غزة-الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات قسم المراقبات في دائرة التحري المركزي بمحافظة غزة كميةً من الحبوب المخدرة تُقدر بـ"4310" حبات خلال مهمةٍ تفتيشية لمنازل اثنين من مروجي المخدرات في المحافظة، وألقت القبض عليهما.

وأوضح الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة أن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام ضبطت كمية حبوب مخدرة من نوع "روتانا" بالإضافة إلى قطعة كبيرة من الحشيش، خلال المهمة التفتيشية الأولى لمنزل المدعو "ع.ب" بالمحافظة، مشيراً إلى إلقاء القبض على المدعو "ع.ق" في نفس المنزل خلال المهمة.

وفي السياق ذاته، بين الرائد ناصر أن المكافحة ضبطت خلال استكمال مهمة تفتيشية ثانية لمنزل المدعو "أ.ش" 10 حبات روتانا وقطعة حشيش.

ولفت إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهم خلال المهمتين وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.