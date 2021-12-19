رئيس سلطة الأراضي يزور جمعية غزة التعاونية الزراعية

غزة-الرأي

التقى رئيس سلطة الأراضي المستشار د.عماد الباز مجلس ادارة جمعية غزة التعاونية الزراعية وذلك خلال زيارته للجمعية برفقة مدير عام الادارة العامة لأملاك الحكومة م. حسن السرحي ورئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار ومدير مكتب سلطة الأراضي في الشمال أ. معين الباز .

وقد بحث رئيس سلطة الاراضي مع مجلس ادارة الجمعية امكانية استصلاح أراضي حكومية لصالح المواطنين العاملين في مجال الزراعة في شمال القطاع لاستثمارها في مجال الانتاج الزراعي وخلق فرص عمل للمواطنين لا سيما في مجال إنتاج التوت الأراضي وغيرها من المزروعات التي تساهم الجمعية في خدمة تسهيل تصديرها لصالح المزارعين خارج القطاع.

وقام د. الباز خلال زيارته للجمعية بجولة داخل مقر الجمعية مطلعا على أنظمة العمل والتعبئة والتغليف كما بحث رئيس سلطة الاراضي مع جمعية غزة التعاونية حاجة الجمعية لاستئجار ارض حكومية لتوسعة مقر الجمعية .



على صعيد اخر، اجرى رئيس سلطة الاراضي جولة ميدانية على الاراضي المزروعة بالتوت الارضي والمزارع النموذجية لزراعة الفراولة المعلقة .



كما قام رئيس سلطة الاراضي بزيارة للأرض المخصصة لمشروع الاسكان المصري الواقعة غرب حي الكرامة وذلك متابعة العمل والاطلاع على سير اخلاء المكان تمهيداً للشروع في اقامة المشروع السكني المصري

