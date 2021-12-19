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بلدية غزة تشرع بتطوير موقف سيارات "السرايا"

19 كانون أول / ديسمبر 2021 11:17

غزة- الرأي

شرعت طواقم بلدية غزة بتطوير موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

وشملت الأعمال تسوية أرضية الموقف، البالغة مساحتها 1400 متراً مربعاً، وفرد طبقة "البيسكورس"، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تبليط للموقف ببلاط الانترلوك، وتركيب الاشارات المرورية وطلاء أرضية المكان وتمديد شبكة الانارة.

وأضافت البلدية اليوم أنه سيتم كذلك تقسيم المساحة لاصطفاف المركبات حسب أماكن الرحلات التي ينوي الركاب التوجه اليها، حيث يحتوي الموقف على معرش قائم يحمي المركبات والمواطنين من الأمطار وأشعة الشمس.

وأكدت البلدية سعيها لتطوير الموقف بحيث يقدم خدمة تليق بالمواطنين والسائقين ويخفف من الازدحام المروري في مفترق السرايا، على أن يحتوي على عدة نقاط لتحميل وتنزيل الركاب وغرف للخدمات تشمل غرفة انتظار للسائقين ومصلى وكافتيريا وحمامات ومقاعد خارجية.

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