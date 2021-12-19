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صور- وزارة العدل تستقبل وكيلها الجديد

19 كانون أول / ديسمبر 2021 11:32

وكيل وزارة العدل الجديد
وكيل وزارة العدل الجديد

غزة- الرأي

استقبلت اليوم وزارة العدل وكيلها الجديد المستشار أحمد الحتة، خلفاً لوكيلها السابق المستشار د. محمد النحال.

وأكد الحتة في كلمة له أمام عموم مدراء الإدارات والوحدات بالوزارة أن سنة الله في هذه الدنيا هي التدافع بين البشر، مؤكداً على أنه سيسير على إرث من سبق سواء من وزراء أو وكلاء سابقين وأنه لا يمكن إلا البناء على هذه الطريق.

وقال إن وزارة العدالة تمثل ركناً هاماً من أركان المنظومة العدلية وهي تلعب دورها الهام في المجتمع الفلسطيني لتعزيز قيمة العدالة وتقديم الخدمات الجليلة للشعب الفلسطيني.

كما ثمن أدوار كل موظف بالوزارة أيا كان منصبه ودرجته مشيراً إلى أنهم راكموا تجارب وخبرات قوية في بناء هذه المؤسسة، مشيراً إلى اعتزازه بوجودهم وبما يقدمون.

وأكد مسير الوزارة السابق أ. حسن مرتجى أن الوزارة عملت على مدى تعاقب الحكومات السابقة على إرساء مبادئ القانون وعلى تطوير العمل بالوزارة بانتظام.

جدير بالذكر أن المستشار الحتة شغل منصب عميد كلية الرباط للشرطة الفلسطينية سابقاً وحاصل على درجة الماجستير بالقانون.

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