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النائب العام يستقبل وفداً من رئاسة الجامعة الإسلامية بغزة

19 كانون أول / ديسمبر 2021 11:38

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غزة-الرأي

استقبل النائب العام المستشار د.محمد النحال، وفداً من رئاسة الجامعة الإسلامية بغزة، ضَمَّ رئيس الجامعة أ. د. ناصر فرحات، ولفيف من القامات الأكاديمية من مجلس الجامعة، مُهنّئين سيادته بتوليه المنصب الجديد.
ثمّن المستشار النحال هذه الزيارة المقدّرة، وأشاد بالجهود العلمية والأكاديمية المتميزة التي تقدمها الجامعة الإسلامية، وعبّر عن اعتزازه بهذا الصرح الأكاديمي العريق، وأكد على الرسالة العلمية السامية المنوطة بالجامعات الفلسطينية، ودورها الفاعل؛ بإرفادها للجهات الحكومية، والمجتمعية كافة ، بشتى التخصصات والخبرات التي تخدم مجتمعنا الفلسطيني.
من جهته، عبّر د.فرحات عن اعتزازه أن الدكتور النحال أحد كوادر المنظومة الأكاديمية بالجامعة سابقاً، معبراً عن فخر جامعته بأن يكون النائب العام رمزاً علمياً من رموزها وأركانها، مُتمنّياً ومجلس الجامعة لسيادته التوفيق والسداد، وأن يحل الأمن والاستقرار ويُقام العدل على يديه.
 

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