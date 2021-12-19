السياحة :نسعى لتعزيز التوعية المستدامة بأرث وحضارة وتاريخ فلسطين

غزة-الرأي

أكد الوكيل المساعد بوزارة السياحة والآثار د محمدخله السعى الدوؤب لتعزيز التوعية الاثرية المستدامة بتاريخ وحضارة فلسطين المتجذرة فى عمق التاريخ واظهار والتعريف بالمواقع الاثرية ومقتنياتها و تقديم الإرشاد للزوار واستقطاب النخب المجتمعة وطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية و الوفود الإجنبية عبر تيسير الرحلات التوعوية التثقيفية لمعالمنا الوطنية مؤكدا ان تزايد الإقبال على المتحف يعد مؤشر إيجابي على وعي المجتمع الفلسطيني بحضارته وتراثه والتمسك والاهتمام بموروثه الثقافي وارثه التاريخي الإنساني.

وبين د.خلة أن الوزارة تسخر امكانياتها لتقديم أفضل الخدمات التوعوية للزوار التي توضح أنماط وتطور الحضارة و الحياة السائدة في فلسطين على مختلف الحقب الزمنية

مبينا ان موقع دير القديس هيلاريون قد استقبل وفود من طلبة الجامعةالاسلامية والمدارس التعليمية لتعريفهم بتاريخ التل وشواهده التاريخية

وأوضح د.جابر أن الوزارة تسعى بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والمحلية لتعزيز الأنشطة اللامنهجية والإعلامية لجمهور المواطنين وتنشر المعرفة بالآثار والمعالم التاريخية في فلسطين.

وشدد وكيل الوزارة حرصه على تطوير القطاع السياحي والأثري والمساهمة مع الشركاء في استمرارية التنقيب الاثري والصيانة والترميم للمقتنيات الوطنية فضلاً عن توثيق وتسجيل كافة اللقى الأثرية بالسجل الوطني للحفاظ واعداد شهادة تعريفية لكل قطعة اثرية والاشراف على المتاحف والمجموعات الخاصة ، واستثمار تدريب الكوادر الوطنية لتمكينها من من القيام بواجباتها الوطنية

