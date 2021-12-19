قضاة شرعيون جدد يؤدون اليمين القانونية في غزة

غزة- الرأي

نظم مجلس القضاء الأعلى في غزة، حفلاً لتأدية اليمين القانونية لعدد من القضاة الشرعيين الجدد.

وحضر الحفل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ونائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ورئيس مجلس القضاء الشرعي حسن الجوجو.

وقال بحر خلال كلمته في الحفل، إن العدل أساس الأمن، وإن إقامة العدل سيؤدي إلى حالة من الأمن والاستقرار في المجتمع والذي سيؤدي بدوره إلى النصر القريب.

وأضاف بحر، أن المجلس التشريعي يثق بالقضاء الشرعي الذي يشهد تطوراً ورقياً في شتى الميادين سواء الأنظمة أو الكوادر من ذوي الكفاءة أو الأبنية.

وأوصى بحر القضاة الشرعيين الجدد بتقوى الله عز وجل وتحري العدل والانصاف، والتدقيق في البيانات والقضايا حتى يتم التوصل إلى الحقيقة والحق، والاستفادة من خبرات القضاة السابقين، والاستمرار في التعلم وتطوير الذات.

وأكد بحر على أن المجلس التشريعي سيكون دوماً داعماً ومسانداً للقضاء الشرعي، ويعمل على تذليل العقبات القانونية أو الإدارية للنهوض بالقضاء الشرعي، مجدداً المباركة للقضاة الخمسة الجدد.

من جهته، شدد الفرا، على ضرورة تحقيق العدل في المجتمع الفلسطيني، خاصة أن الشعب الفلسطيني عانى كثيراً من الظلم من قبل الاحتلال والمجتمع الدولي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة متابعة العمل الحكومي بمنظومة العدل ومن بينها القضاء الشرعي.

من ناحيته، أكد الجوجو الحرص على تطوير مرافق القضاء الشرعي والعمل من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني بما يؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

وفي ختام الحفل، أدى القضاة الجدد اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، ومن ثم سلم بحر القضاء قرارات التعيين، كما تم تكريم القائمين على مسابقة القضاة وحفل حلف اليمين.