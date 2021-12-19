زراعة رفح تتابع حشرة "الكبنودس" في مزارع الخوخ

رفح- الرأي

نفذ قسما البستنة والوقاية في مديرية زراعة رفح، جولة إرشادية علي مزارع الخوخ في منطقة "صوفا “شرقي المحافظة.

وتابع مهندسو المديرية حفار ساق لوزيات "الكبنودس" على الخوخ والتي تسبب تلف في قلف الاشجار ومع اشتداد الاصابة تعمل على تهيج انسجة النبات، وظهور صمغ وتدرنات مما يؤدي الي جفافها.

وتقضي الحشرة فترة الشتاء على شكل يرقات في أنفاق تصنعها داخل جذع الشجرة وتخرج الحشرة الكاملة في بداية الربيع وتشاهد علي تاج الاشجار المصابة، وتتغذي على الأوراق والقلف والبراعم فتنتشر الاصابة الي الأشجار السليمة، وتضع بيوضها على جذع الاشجار وتفقس البيوض الي يرقات التي تحفر الانفاق الطويلة متجهة للأسفل نحو الجذور مؤدية لاتلافها ثم تتعذر بداخلها لتخرج الحشرة الكاملة وتعيد دورة الحياة في بداية الربيع مرة أخري.

وقدمت زراعة رفح بعض الارشادات لمكافحة الحشرة من أهمها:

- خلع الاشجار شديدة الإصابة وحرقها.

- جمع الحشرات الكاملة في الربيع وقتلها حيث انها حشرة خاملة وتشاهد علي تاج الشجرة

-ري التربة بمواعيد متقاربة في الربيع حتي منتصف الصيف وذلك لمنع فقس البيض والقضاء علي اليرقات حديثي الفقس.

- معالجة جذع الاشجار بمادة الجنزارة ومبيد حشري موسبيلان .

- استخدام أصول مقاومة مثل الأجاص.