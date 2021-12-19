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بيطرة خانيونس تتابع مزارع الدجاج اللاحم

19 كانون أول / ديسمبر 2021 01:43

خانيونس- الرأي

نفذت دائرة الخدمات البيطرية في خانيونس، جولة ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم وذلك لمتابعة شكوى المواطنين.

وخلال الجولة، تم متابعة الوضع العام للمزارع، وإرشاد المزارعين، لمعرفة طرق التربية الصحيحة، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع لصد الأمراض المعدية، وطرق إعطاء اللقاحات بالخطوات الصحيحة والآمنة للدجاج اللاحم.

كما تم تشريح الدجاج النافق لمعرفة سبب " المرض" وإعطاء وصفات علاجية مناسبة حيث تم أخذ عينات وإرسالها للمختبر البيطري المركزي، ووصف العلاجات المناسبة

يأتي ذلك ضمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الزراعة في متابعة وتعزيز القطاع الزراعي وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.

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