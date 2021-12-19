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النائب العام: منظومة السلطة القضائية في غزة مسنجمة ومتماسكة

19 كانون أول / ديسمبر 2021 01:47

غزة- الرأي

شدّد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال استقباله وفداً من القضاة المتقاعدين، والذي ضمَّ المستشار/ محمد الدريوي، والمستشار/ د. محمد أبو عمارة، والمستشار/ أنعام النشاصي، والمستشار/ فاطمة المخللاتي، على أهمية التكامل والانسجام في المنظومة القضائية، مؤكداً على حالة التعاون والشراكة والاستقرار بين مكونات العدالة؛ بما يخدم المواطن الفلسطيني، ويعزز رضاه عن الخدمات المقدمة.

من جهته تقدّم الوفد الزائر بالتهنئة للمستشار/ النحال؛ بتوليه المنصب الجديد نائباً عاماً في غزة، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة مؤسسة العدالة، والنهوض بها قُدُماً؛ لترسيخ العدل وتعزيز الاستقرار في المجتمع.

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