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الصحة تؤرشف الكترونياً(86) ألف ملف خلال شهر نوفمبر

19 كانون أول / ديسمبر 2021 02:07

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غزة- الرأي

أنجزت دائرة الأرشيف المركزي في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة نحو (86) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق وزارة الصحة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021.


وبين التقرير أن عدد الملفات الطبية المسحوبة ضوئياً في جميع مرافق الوزارة ما يزيد عن(81) ألف ملف طبي، ونحو(5,3) ألف معاملة إدارية.


وأكد التقرير أن الدائرة تقوم بالمتابعة الميدانية لعملية التحول الالكتروني ووضع تصورات وسحب عينات عشوائية لتقييم جودة مراحل الارشفة الالكترونية في مرافق وزارة الصحة، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها.

وأوضح التقرير أن عدد الملفات المدققة في جميع مرافق الوزارة يبلغ نحو (46) ألف ملف بواقع ما يزيد عن (561) ألف ورقة خلال شهر نوفمبر وفق الأصول المتبعة.

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