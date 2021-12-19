"العمل" تُناقش اعتماد دبلومة مهنية تابعة للخدمات الطبية العسكرية

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل ومدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، اليوم الأحد 19/12/2021، وفدا من الخدمات الطبية العسكرية، ممثلا بـ عميد طبيب محمد السنوار مدير عام الموارد البشرية والتخطيط. وشارك في اللقاء مجموعة من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأقسام في الخدمات الطبية العسكرية. بدوره رحب أ. طبيل بالوفد الزائر، مقدما شرحا موجزا لأبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، ومعربا عن سعادته بزيارة وفد الخدمات الطبية العسكرية. من جهته، أثنى عميد السنوار على الدور الذي تقوم به وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مقدما شرحا مفصلا لعمل معهد ضباط الإسعاف. وأشار السنوار إلى أن المعهد معتمد من وزارتي المواصلات والتربية والتعليم، متمنيا أن يتم اعتماده كدبلوم مهني من قبل وزارة العمل. في السياق أكد مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، على الشروط الواجب توافرها في اعتماد الدبلوم المهني، منوها إلى تقديم كافة سبل التعاون الممكنة في الخصوص، وداعيا وفد الخدمات الطبية العسكرية إلى زيارة الإدارة العامة للتدريب المهني، للاطلاع على التفاصيل المتعلقة في الموضوع من جهة الاختصاص المباشر.