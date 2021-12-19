وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: منظومة السلطة القضائية في غزة مسنجمة ومتماسكة وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة خانيونس تتابع مزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تبحث آليات بناء مسجد مع كلية العلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع حشرة "الكبنودس" في مزارع الخوخ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مقبلون على موجة رابعة ونخشى وصول "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ستة طلاب ويصيب العشرات بمواجهات سعير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في"حومش" وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال ترفض التماسًا للأسير المضرب أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية حماس: محاكمة السلطة نشطاء الرأي إصرار على مصادرة الحريات وكالة الرأي الفلسطينية مستغلين مقتل مستوطن.. اقامة بؤرة استيطانية في "حوميش"
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تُناقش اعتماد دبلومة مهنية تابعة للخدمات الطبية العسكرية

19 كانون أول / ديسمبر 2021 02:11

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل ومدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، اليوم الأحد 19/12/2021، وفدا من الخدمات الطبية العسكرية، ممثلا بـ عميد طبيب محمد السنوار مدير عام الموارد البشرية والتخطيط. وشارك في اللقاء مجموعة من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأقسام في الخدمات الطبية العسكرية. بدوره رحب أ. طبيل بالوفد الزائر، مقدما شرحا موجزا لأبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، ومعربا عن سعادته بزيارة وفد الخدمات الطبية العسكرية. من جهته، أثنى عميد السنوار على الدور الذي تقوم به وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مقدما شرحا مفصلا لعمل معهد ضباط الإسعاف. وأشار السنوار إلى أن المعهد معتمد من وزارتي المواصلات والتربية والتعليم، متمنيا أن يتم اعتماده كدبلوم مهني من قبل وزارة العمل. في السياق أكد مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، على الشروط الواجب توافرها في اعتماد الدبلوم المهني، منوها إلى تقديم كافة سبل التعاون الممكنة في الخصوص، وداعيا وفد الخدمات الطبية العسكرية إلى زيارة الإدارة العامة للتدريب المهني، للاطلاع على التفاصيل المتعلقة في الموضوع من جهة الاختصاص المباشر.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟