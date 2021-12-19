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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

19 كانون أول / ديسمبر 2021 04:06

غزة – الرأي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين  الموافق 20 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/42) https://drive.google.com/file/d/1o2QGFmKXtrFz9vpkjOTj7BMZgtjAX5QX/view?usp=drive_web

 إضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/25):
https://drive.google.com/file/d/1mV_i3yr-EZ8npxU30rKGkleJJeNeXh7B/view?usp=drive_web

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كذلك طالبت الهيئة المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:
https://eservice.moi.gov.ps/

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