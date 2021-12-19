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ديوان الموظفين يعلن نتائج مسابقات الوظائف الإشرافية

19 كانون أول / ديسمبر 2021 06:25

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة نتائج المرحلة الأولى من مسابقات الوظائف الإشرافية "مدير دائرة".

وقال رئيس ديوان الموظفين يوسف الكيالي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن الديوان عكف وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، باستيفاء كافة الترتيبات لعقد المقابلات الشفوية للمتقدمين للوظائف الإشرافية.

وأكد الكيالي أن الترتيبات كانت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، لرفد المؤسسات الحكومية بكوادر مؤهلة وذات قدرات متميزة.

وأفاد رئيس الديوان أن 3023 متسابقا تقدموا للمقابلات الشفهية للتنافس على 313 دائرة، وأمام لجان متخصصة مكونة من كوادر حكومية وغير حكومية.

وأشار الكيالي إلى أن عدد الدوائر المنفذة 297، دائرة، في حين تم اجتياز 275 دائرة.

ولم ينجح أحد في 22 دائرة، بينما هناك 18 دائرة مطروحة للتنافس على مستوى الدوائر الحكومية

وشكر رئيس الديوان كل من ساهم في إنجاح المهمة، وخصوصا طواقم ديوان الموظفين، واللجان والمختصين من خارج العمل الحكومي.

كما ثمن دور لجنة العمل الحكومي التي تبنت هذا الملف.

  
رابط يوتيوب:  https://youtu.be/d8yP71vv978

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