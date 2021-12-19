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الوفد المصري يطلع على مخططات المدن السكنية في غزة

19 كانون أول / ديسمبر 2021 10:10

غزة – الرأي

التقى رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز يرافقة وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ناجي سرحان ورئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار بالوفد الهندسي المصري الذي وصل قطاع غزة اليوم.

ووصل وفد مصري لبدء العمل في مدن الاسكان المصرية في منطقة المدرسة الأمريكية وقرب من أبراج الكرامة شمال القطاع ومنطقة الزهراء وسط القطاع.

واصطحب رئيس سلطة الأراضي ووكيل وزارة الاسكان، الوفد المصري في جولة لمشاريع الاسكان شمال قطاع غزة.

كما تم إطلاع الوفد الهندسي على مخططات المدينة التي سيتم البدء في أعمال البناء بها قريبا. 

وأعرب رئيس سلطة الأراضي عن أمله في أن تساهم مشاريع الاسكان في حل قضية الازدحام السكاني في قطاع غزة، وأن وتوفر وحدات سكنية للمحتاجين حسب المعايير التي سيتم العمل بموجبها.   

وكانت سلطة الأراضي سلمت وزارة الاشغال العامة والاسكان مساحات الأراضي لاقامة المدن المصرية شمال ووسط القطاع، كما تعمل طواقمها على إزالة اي تعديات أو اشغالات على هذه الأراضي .

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